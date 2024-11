Fiera di Ognissanti da record. Stimate oltre 150 mila presenze nei tre giorni della manifestazione

Centocinquantamila presenze nei tre giorni di Fiera di Ognissanti. Una stima da record per un’edizione 2024 straordinariamente partecipata: tantissimi i visitatori degli oltre 250 banchi provenienti da tutta Italia disseminati lungo il centro storico del capoluogo, con espositori del settore agrozootecnico, commerciale, di artigianato e dei veicoli.

Con la nuova disposizione, la fiera si è svolta senza particolari complicazioni o disagi, permettendo una fruizione completa di tutte le aree. Particolarmente apprezzata l’area dedicata agli animali, quest’anno fortemente potenziata in numero e tramite esibizioni e dimostrazioni a cura delle tante associazioni zootecniche presenti, provenienti da tutto il territorio provinciale.

La fiera per eccellenza del calendario versiliese (e non solo) è una delle più antiche d’Italia, con una storia che risale al 1447. L’atmosfera è stata, come sempre, quella di una storia eterna, che rivive, anno dopo anno, mantenendo inalterato il fascino e la permeante vocazione popolare, che rende questo appuntamento unico, magico e imperdibile.

"Partecipazione straordinaria e un tempo quasi estivo hanno illuminato Camaiore lo scorso weekend: una città che è tornata anche quest’anno ad ospitare la sua fiera, rinnovata, ripensata e implementata. E lo ha fatto davvero in grande stile – commenta il vicesindaco e assessore al commercio e alle tradizioni popolari Andrea Favilla –; edizione dopo edizione, l’impegno dell’amministrazione comunale è volto al miglioramento di questo evento che non ha pari, che ha resistito ai grandi cambiamenti del mondo e dei tempi e che continua a scrivere bellissimi capitoli di una storia destinata a non finire mai".

"Vedere Camaiore così viva e piena di gente non ha pari – conclude Favilla –; l’amministrazione ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la grandissima riuscita della fiera per il grande lavoro svolto. Un gioco di squadra che ha portato ad un successo eccezionale, oltre ogni aspettativa".

RedViar