Torna la bolgia di Migliarina e Terminetto

È tutto pronto in piazza dell’Amicizia, alla Migliarina, per la seconda edizione della festa rionale di Migliarina e Terminetto. L’appuntamento dedicato ai piccoli, ma aperto a tutti, è per oggi alle 15. Florinda e Faraboletto, maschere rispettivamente della Migliarina e del Terminetto, ne saranno i padroni di casa.

"Siamo pronti e carichi – assicura Giuliano Olivi, presidente del Rione Terminetto nonché volto notissimo in città e, da anni, primo acquirente cittadino del biglietto cumulativo (primato che non intende perdere) – per portare avanti la collaborazione con gli amici della Migliarina, guidati dal presidente Sergio Puccetti. Ai bambini dei due plessi scolastici dei nostri quartieri sarà offerta la merenda e per loro abbiamo anche pensato a simpatiche sorprese".

Confermata anche per questa edizione l’esposizione dei disegni dei piccoli, ma ci sarà anche altro ad allietare la kermesse che vede in sinergia i due quartieri ’di là dalla ferrovia. "Oltre alla presenza del dj Andrea Paci – dettaglia ancora Olivi –, ci sarà anche il mascheratista Silvano Bianchi a dar lezioni di cartapesta e poi avremo con noi anche la maestra di ballo Giulia Franzese con la sua scuola per una bella performance".

Insomma, una manifestazione da non perdere per chi ama il Carnevale in tutte le sue declinazioni e sfumature.

Sergio Iacopetti