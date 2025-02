Torna il Rione Storico. Un lungo week-end tra danze e maschere

Rione storico: "Secondo round". Dopo la pausa di un week-end, per lasciare spazio al Carnevale del Marco Polo, la Vecchia Viareggio e la Croce Verde sono pronte per bissare la loro festa "condivisa", che da stasera a domenica, animerà le piazze Santa Maria e San Francesco. Per (ri)cominciare cucine aperte dalle 19 con la cena – tra tordelli e traboccolara, fritto misto e d’acciughe – accompagnata dalla musica dal vivo della “Anguille Cee“ sotto la Torre Matilde, e djset all’ombra della chiesa di Sant’Antonio.

Un riscaldamento per la lunga giornata di domani, che si aprirà, già alle 10, con la prima edizione del campionato del “Tappino d’oro“. "Con questa iniziativa – racconta il presidente della Vecchia, Franco Paladini – vogliamo ricordare il nostro vecchio consigliere Pio Franceschi, che tra le sue mille e una idea si è inventato questo gioco, per cui basta un tappino e due nocche ben allenate, ai tavoli del vecchio bar Olympic in Passeggiata, insieme a Sergio Bicicchi". Per l’occasione le cucine del Rione Storico sabato rimarranno aperte anche a pranzo, per uno spuntino prima del terzo corso mascherato in programma dalle 17 sui Viali a Mare.

Domenica, dopo quarant’anni di attesa, torna invece la caccia al tesoro che, partendo alle 15 dal cuore della città, tra enigmi, ricerche e rebus da risolvere, coinvolgerà gli equipaggi partecipanti in un viaggio attraverso tutta la Versilia. E la sera ancora festa, stavolta a tema piratesco, tra musica dal vivo. Dopo la cena dei rioni, durante la quale le brigate di ogni quartiere i Viareggio si sfideranno ai fornelli per eleggere il piatto del Carnevale (in programma lunedì, martedì e mercoledì); giovedì grasso (27 febbraio) il Rione Storico chiuderà con il veglione dei bambini sotto la Torre Matilde, e la sfilata degli alunni delle primarie in mattinata mentre il pomeriggio sarà dedicato ai piccoli delle scuole materne. E dopo il corso in Passeggiata ancora in pista, per l’ultimo ballo nel quartiere più antico della città.