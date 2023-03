Torna "Estate leggerissima" E sarà Giorgia con "Blu live" ad inaugurarla il 21 luglio

VIAREGGIO

È (solo) questione di ore. Quelle che ci separano alla conferenza stampa in cui Giorgia (la cantante, beninteso) annuncerà le date estive del suo tour “Blu live“. Finora, infatti, l’artista ha reso note le date all’interno dei Teatri Lirici (fino ale 12 giugno al teatro dell’Opera di Roma) e quelle invernali nei Palasport (dal 7 novembre al Mediolanu Forum di Milano al 16 dicembre allo Stadium di Rimini). Ma una cosa è certa. Tra le tappe estive che toccherà nel suo lungo viaggio nella nostra penisola ci sarà Viareggio. C’è già anche la data: il 21 luglio. Top secret, al momento, resta solo la location. Di certo si sa che sarà questo il concerto inaugurale della rassegna “Estate leggerissima“ voluta e sostenuta economicamente dall’amministrazione comunale per celebrare al meglio la stagione che sta arrivando e curata dalla Fondazione Festival Pucciniano. Il sindaco, Giorgio Del Ghingaro, ci sta lavorando insieme alla assessora alla cultura Sandra Mei. C’è chi propone di lasciare il cartellone all’interno del Grand Teatro Puccini, ma non manca chi vorrebbe una location più capiente come lo stadio Ferracci che può contenere fino a 5mila spettatori in caso di concerti. Mentre qualcun’altro vorrebbe sfruttare gli ampi spazi che può offrire la Cittadella del Carnevale.

Il “Blu live” sarà l’occasione per Giorgia di cantare davanti al suo pubblico anche “Parole dette male”, l’inedito con cui nel febbraio scorso ha fatto il suo ritorno a Sanremo. L’artista che aveva partecipato già tre volte al Festival, classificandosi sempre sul podio e portando a casa il primo premio nel 1995, con la canzone “Come saprei”, quest’anno ha sfiorato di poco il podio. Ma ha comunque conquistato il Teatro Ariston diventando “regina“ dell’eleganza.

t.s.