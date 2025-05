Un assedio sul Lungomolo. Giovani turiste derubate

Bella, e impossibile. Quella del Lungomolo è, da sempre, una delle zone più suggestive della città. La luce rassicurante del faro, i vecchi pescatori appollaiati sugli scogli, la danza dei gabbiani tra i pescherecci, la passeggiata che si allunga verso il mare, e poi l’Attesa... Eppure, quest’angolo di Viareggio, rischia di diventare uno spazio invivibile. Eletto come base da bande che con il primo caldo agitano il paradiso. E quella di ieri, tra tentati furti e furti, aggressioni, atti osceni, l’urlo delle sirene, per il Lungomolo è stata una giornata infernale.

Cominciata già a sera, con l’irruzione dei “soliti ignoti“ all’interno del vecchio cinema teatro Politeama, chiuso ormai da anni e senza un futuro. Il presente del fu tempio della cultura, di cui ormai resta solo l’insegna mutilata dal tempo dell’abbandono (“...ne a teat o Politema“) , è fatto di abusivismo. Di giacigli, resti di cibo, escrementi e attività illecite. Nella notte, proprio intorno a quel gigante addormentato, si sono registrate un paio di tentate effrazioni ai danni dei ristoranti della zona.

Il risveglio, sul ciglio del Burlamacca, è stato ancora più traumatico: poco dopo l’alba il personale di uno stabilimento balneare, impegnato nell’apertura dell’attività, è stato aggredito da alcuni uomini, di origine straniera, sorpresi a dormire tra le cabine. Di fronte alla richiesta di allontanarsi, i malviventi hanno tirato fuori della zaino un coltello ed hanno cominciato a lanciare bottiglie di vetro. Poi l’ultimo sfregio, sfogato contro alcuni lettini prendisole tranciati di netto con una lama. Infine la fuga. Immediato l’arrivo della Polizia, che è dovuta intervenire, ancora, poco più tardi, sul Molo.

All’ora di pranzo due giovani pratesi, arrivate in città per trascorrere una giornata al mare, sono state derubate. Avvicinate da due uomini con una scusa (“Avete una sigaretta?“), non si sono accorte che nel frattempo una mano era scivolata dentro alla borsa riuscendo ad agguantare uno smartphone. A far scattare l’allarme è stato il dipendente di un locale, che ha assistito alla scena. Così le ragazze hanno raggiunto uno dei malviventi, che ha chiesto loro dei soldi per restituirgli il cellulare. Le giovani non hanno ceduto al ricatto e hanno invece allertato la centrale del 112. Uno dei due uomini è stato fermato dagli agenti, l’altro, dopo aver abbassato i pantaloni di fronte alla telecamere di 50NewsVersilia, è riuscito invece a dileguarsi.

Nel tardo pomeriggio infine il blitz delle pattuglie del Commissariato e della Municipale, per un sopralluogo all’interno del vecchio Politeama. Dentro non hanno trovato nessuno, solo il rimbombo dell’eco di chi vive quotidianamente la zona del Lungomolo: "Qui siamo sotto assedio".

Martina Del Chicca