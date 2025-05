Note sul Pontile. Viaggio musicale tra flamenco e jazz

Un pomeriggio di musica raffinata e coinvolgente attende residenti e visitatori, oggi alle 18, sul suggestivo Pontile di Forte dei Marmi (in piazza Cardini) con il concerto del “Mediterranean Quartet“, ensemble d’eccezione guidato dal chitarrista Marco Poggiolesi (in foto). Un’occasione speciale, ad ingresso libero, per immergersi in un mondo musicale che unisce stili, epoche e culture, valorizzato dalla bellezza del Pontile al tramonto.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e curata dall’associazione Centro studi musicali Forte dei Marmi, propone un’esperienza sonora unica che attraversa le calde atmosfere del flamenco e le eleganti armonie del jazz. Sul palco, insieme a Marco Poggiolesi (chitarra), saliranno Luca Imperatore (chitarra), Paolo Casu (percussioni) e Federica Finardi Goldberg (violoncello).

Il quartetto, nato sulle spiagge dell’Avana durante la tournée del progetto “Contrabanda“ nel 2024, si distingue per l’originalità della sua proposta artistica: un equilibrio perfetto tra improvvisazione e rigore, sperimentazione e rispetto per la tradizione. Il repertorio è un viaggio ricco di suggestioni che spazia da Paco de Lucía a Chick Corea, da Louis Bonfá alla delicatezza della bossa nova, fino a brani tratti dal nuovo lavoro discografico di Poggiolesi, “Meù Violao“, dedicato ad Antonio Carlos Jobim e pubblicato da DaVinci Publishing.

Red.Viar.