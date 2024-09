Torcicoda, caos viabilità: "Serve una ztl provvisoria"

Creare Futuro ha protocollato una proposta di soluzione per il problema parcheggi nell’area di Torcicoda dopo l’apertura del cantiere per la palestra delle Frediani. "L’abbiamo fatto – spiega la capogruppo Clarissa Pardini – dopo un dialogo con alcuni residenti che lamentano la totale assenza di coinvolgimento da parte dell’amministrazione Alessandrini che continua a rigettare l’idea di confrontarsi con la cittadinanza. La proposta suggerita verte sul creare una ztl temporanea in via Francesco Donati, via Berti e via Roosevelt con ingresso autorizzato consentito ai residenti, ai mezzi del Pio, ai disabili, ai corrieri e con degli stalli a disco orario di 30 minuti-1 ora per chi deve usufruire dei servizi erogati dal municipio. L’area di sosta dovrebbe essere quindi dirottata nel parcheggio pubblico del Mediceo e/o nell’ area privata retrostante esso ovviamente previo accordo con il proprietario.Creare Futuro come sempre vuole essere propositivo cercando una soluzione di sintesi tra necessità del territorio e cittadinanza – prosegue – per questo ci auspichiamo che il sindaco per una volta raccolga l’ invito di essere aperto al confronto, non tanto con noi, quanto con chi quella zona la abita tutto l’anno e vive da giorni nel disagio che peggiorerà drasticamente con l’imminente avvio del nuovo anno scolastico"