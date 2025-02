Tommasi e l’ufficio ambiente: "Delega a Lucchesi". Il consigliere suggerisce di riorganizzare lo sportello

"Servono correttivi all’organizzazione dell’ufficio ambiente, spostato al comando di polizia municipale". Il consigliere Emanuele Tommasi solleva alcune perplessità. "L’ufficio ambiente riceve per almeno 3 giorni la settimana – comincia – e ha bisogno di un ufficio front office per accogliere la cittadinanza e eventuali ditte che si occupano del verde e edilizia; ha bisogno di un centralino a se stante e di alcuni posti auto visto che non esiste un parcheggio vicino: le telefonate spesso di urgenze fatte alla polizia municipale non possono confondersi con quelle dell’ufficio ambiente perché metterebbero in difficoltà l’operato del corpo stesso. Nello stesso tempo suggeriamo al sindaco, attuale delegato all’ambiente dopo la vicenda del consigliere Ghiselli, di assegnare tale delega all’assessore Massimo Lucchesi visto che già lavora in stretto contatto con la municipale"