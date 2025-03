Tirreno-Adriatico al via. Il grande ciclismo in Toscana, si parte da Lido di Camaiore

Lido di Camaiore (Lucca), 10 marzo 2025 – Dopo il successo della Strade Bianche e la vittoria di Tadej Pogacar, il grande ciclismo è ancora protagonista in Toscana. Oggi, 10 marzo, scatta la Tirreno-Adriatico, la tradizionale corsa dei Due Mari che ancora una volta sceglie il Granducato come sede di partenza. E’ infatti in programma la crono inaugurale a Lido di Camaiore, un percorso che si snoda sul lungomare e che rappresenta, come sempre, una bella vetrina per la costa versiliese. La partenza del primo corridore è prevista intorno alle 12,30, mentre l’ultimo scatterà intorno alle 15,30.

I campioni al via

Tra i tanti nomi al via spicca sicuramente quello di Mathieu Van Der Poel: l’ex campione del mondo ha scelto ancora una volta la Tirreno-Adriatico per prepararsi alla campagna del Nord, anche se prima ci sarà la Milano-Sanremo. Vdp andrà sicuramente in cerca di qualche vittoria di tappa, ma non è lui il grande favorito per la vittoria finale. Vista l’assenza sia di Pogacar che di Vingegaard – vincitore dell’edizione 2024 – il primo nome in casa Uae Emirates è certamente quello di Juan Ayuso, che in mancanza del campione del mondo avrà certamente la possibilità di correre da protagonista. Tra i gialloneri della Visma, invece, i profili da tenere d’occhio sono quelli di Simon Yates e del giovane Cian Uijtdebroeks, mentre le speranze italiane sembrano riposte in Antonio Tiberi. Altri nomi? Quelli di Richard Carapaz, Mikel Landa e Jay Hindley, che nel suo palmares vanta anche un Giro d’Italia.

Le tappe in Toscana

La prima tappa, quella di oggi 10 marzo, è una cronometro di 11,5 km con partenza e arrivo a Lido di Camaiore, un percorso diventato ormai una classica della corsa dei Due Mari che potrebbe regalare soddisfazioni ad uno specialista come Filippo Ganna. Domani, invece, tappa tutta Toscana di 192 km da Lido di Camaiore a Follonica, con un percorso che abbraccerà le province di Lucca, Livorno, Pisa e Grosseto. Anche in questo caso strade conosciute dagli amanti della Tirreno-Adriatico, con il passaggio dalla Valdicecina, dalla Valdicornia e da Massa Marittima. Sulla carta un arrivo per velocisti che potrebbe vedere favorito l’italiano Jonathan Milan. La terza tappa toscana è invece quella che parte da Follonica e arriva a Colfiorito: i corridori transiteranno per Montalcino dopo aver affrontato il passo del Lume Spento, poi la Valdichiana prima dell’ingresso in Umbria e dell’arrivo posto nei pressi del valico di Colfiorito.