Tirreno-Adriatico. Alcuni dei campioni

Tra i protagonisti della Tirrenico-Adriatico, che da domani fa tappa a Follonica, annunciati per questa edizione, spicca il nome di Mathieu Van der Poel, ex campione del mondo e vincitore di tre tappe. Accanto a lui, tanti altri talenti . Filippo Ganna, con tre vittorie all’attivo e uno dei pochi italiani al via, Jonathan Milan, che l’anno scorso sul traguardo di Follonica arrivò al 10mo posto. Una giornata dunque tutta da vivere e con atleti di alto livello. A lottare per la vittoria, anche nomi di spicco come Thomas Pidcock, Olav Kooij, Dylan Groenewegen e Paul Magnier, Nairo Quintana (vincitore nel 2015 e 2017), Michal Kwiatkowski (2018) e Simon Yates (2020), o sempre pronti a inserirsi nella lotta anche Adam Yates, Richard Carapaz. Plotone di 168 corridori suddivisi in 24 squadre.