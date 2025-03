Il successo si rinnova. Grande classica targata. Crédit Agricole Italia

È tornato uno degli eventi ciclistici più prestigiosi e amati nel panorama nazionale, capace di conquistare appassionati, atleti e curiosi: le Strade Bianche che hanno disegnato nuovi percorsi tra gli incantevoli paesaggi senesi. Ieri, i caratteristici sentieri sterrati si sono riempiti dell’energia degli atleti che hanno affrontato un tracciato di oltre 200km con destinazione finale Piazza del Campo. Qui hanno trovato ad accoglierli Crédit Agricole Italia, che anche per quest’anno è partner delle grandi Classiche del Ciclismo.

L’edizione del 2025 ha visto tra i protagonisti il numero uno del ciclismo mondiale, Tadej Pogacar, che aveva trionfato a Siena già lo scorso anno. Quest’anno la competizione è stata ancora più spettacolare, grazie a un percorso rinnovato che ha visto aumentare i tratti di sterrato, raggiungendo il 40 per cento del tracciato. Crédit Agricole Italia ha scelto di sostenere il ciclismo riconoscendone la straordinaria capacità di attraversare e valorizzare i territori, esaltandone le bellezze paesaggistiche e i percorsi unici. Questa competizione rappresenta per il Gruppo un’opportunità concreta per evidenziare il suo profondo legame con la Toscana, regione in cui conta più di 100 punti vendita a supporto degli oltre 220mila clienti presenti sul territorio.

Il legame tra Crédit Agricole Italia e il ciclismo si fonda su valori condivisi: inclusione, sostenibilità e innovazione. La bicicletta rappresenta un mezzo simbolo della transizione ecologica, tema su cui CAI è impegnata attraverso il finanziamento di progetti per le energie rinnovabili e l’accompagnamento dei clienti verso un’economia più sostenibile. Anche sul fronte dell’innovazione digitale, il Gruppo continua a investire per garantire servizi sempre più accessibili.

Con il 64 per cento dei clienti che operano attivamente attraverso i canali digitali e il 90 per cento delle transazioni effettuate in digitale, la Banca ha saputo creare un modello di servizio che garantisce una completa operatività omnicanale. La stessa acquisizione digitale sostiene l’ingresso di nuovi clienti generando il 40 per cento del totale Gruppo. In particolare, l’App registra livelli di utilizzo crescenti e si conferma il canale preferito dai clienti.

Attraverso questa partnership, CAI sostiene Strade Bianche uomini e donne, Tirreno-Adriatico, Milano-Torino, Milano-Sanremo (Classica Monumento che apre la stagione), Gran Piemonte e Il Lombardia (Classica Monumento che chiude la stagione). Appuntamenti sportivi profondamente legati ai territori del nostro Paese, dove la Banca è presente seguendo i principi di responsabilità, solidarietà e vicinanza ai clienti, per sostenere il tessuto economico e sociale italiano. Crédit Agricole Italia e il grande ciclismo torneranno ad attraversare la Toscana in occasione della Tirreno-Adriatico, in partenza da Lido di Camaiore domani.