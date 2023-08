Tiro con l’arco a Seravezza: Il gran finale per le Olimpiadi

Si chiuderà oggi a Palazzo Mediceo il 61° Campionato italiano Targa di tiro con l’arco, promosso dall’associazione dilettantistica sportiva Kentron Dard in collaborazione con Fitarco, la Federazione italiana di tiro con l’arco e con il patrocinio del Coni e del Comune. L’evento ha portato un migliaio di atleti di questa specialità con i rispettivi staff e familiari al seguito. Giovedì si è svolta l’inaugurazione allo stadio Buon Riposo di Pozzi con i saluti del vice sindaco Adamo Bernardi che e del consigliere delegato allo sport Giacomo Tarchi. Oggi occhi puntati sul prato antistante il Mediceo e sui bersagli, dato che gli atleti in gara si giocheranno su questo terreno non solo le medaglie ma anche le chiavi per aprirsi le porte delle Olimpiadi in programma l’anno prossimo a Parigi. Si potranno vedere i migliori atleti italiani, grazie anche a un maxischermo che consentirà di scorgere ogni dettaglio della gara. A Seravezza arriveranno anche le telecamere di Rai Sport che trasmetterà in diretta le finali nelle quali saranno impegnati i quattro migliori atleti di ogni categoria, per un totale di una sessantina di arcieri. Avvio delle gare alle 8.30 con le finali di Campionato assoluto arco nudo con finali a squadre, squadre miste e individuali; alle 11.30 sarà la volta dell’arco compound con le finali a squadre e squadre miste, alle 14 le finali individuali della categoria. Infine alle 15.30 prenderanno il via le finali di arco olimpico a squadre, squadre miste e individuali. Al termine la premiazione dei vincitori. Le gare si svolgeranno anche in caso di pioggia. Ingresso libero.