Tigli, la polemica infinita Ne saranno abbattuti 34 Insorgono le minoranze

di Daniele Masseglia

Chiuso al traffico per precauzione a causa del recente maltempo, il viale Apua resta sempre aperto alle polemiche quando si parla di tigli. Era già successo a febbraio, con tante persone che manifestarono per protesta contro il taglio di 13 esemplari, e la scena si è ripetuta martedì in municipio alla conferenza dei capigruppo allargata ai membri della commissione ambiente. Il fatto è che su quasi 700 esemplari, 34 saranno abbattuti in quanto a serio rischio cedimento, con la minoranza che accusa l’amministrazione di far poco a livello di manutenzione. Valentina Maggi, dirigente dell’ufficio ambiente, lavori pubblici e protezione civile, ha spiegato che la valutazione approfondita è stata fatta lato Viareggio, dove si trovano gli esemplari più vetusti e dove dal 2019 c’è stato il maggior numero di crolli.

"Entro fine settembre – ha proseguito l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – saranno rimosse le rimanenti 29 piante, dopo quelle tagliate a febbraio, più altre 5 che una perizia di Unicoop Tirreno, eseguita da un dottore agronomo forestale, ha individuato in classe D, la massima in termini di cedimento. Saranno tutti sostituiti con esemplari più giovani: procederemo a ottobre per avere maggiori garanzie di attecchimento delle nuove piante. Gli abbattimenti richiederanno una decina di giorni e, di conseguenza, ordinanze di viabilità che programmeremo insieme alla polizia municipale e alla ditta". E a proposito della recente chiusura al transito, l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori ha detto che è una misura prevista dal nuovo piano di protezione civile comunale: "Abbiamo ragionato in termini di massima tutela della sicurezza anche per sperimentare una procedura che diventerà prassi". Da parte sua, la presidente del consiglio comunale Paola Brizzolari, ideatrice dell’incontro, ha ricordato che "non ci sono killer degli alberi: dobbiamo tutti impegnarci per diffondere una cultura di salvaguardia basata anche sulla rigenerazione".

Sulle barricate la minoranza. Il Pd ha rimarcato l’assenza di studi sugli alberi lato Massa del viale Apua e su quelli della Sarzanese: "Sono strade ad alta densità di traffico: chiediamo uno studio accurato su tutti gli alberi delle strade ad alta percorrenza in modo da agire in modo tempestivo dove necessario. Inoltre non ci risultano grandi interventi di manutenzione, specie sul lato nord del viale Apua, per rallentare il processo di deterioramento. Si agisca in modo puntuale: il viale Apua è un monumento, se il Colosseo ha dei problemi non viene raso al suolo per eliminarli". Anche “Insieme per Pietrasanta“ ha chiesto una miglior manutenzione, incluse la Sarzanese e via Catalani, oltre a un incontro pubblico sulle perizie e l’installazione di un semaforo sulle allerte meteo per chiudere il viale Apua in caso di pericolosità.