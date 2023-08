The Project Space Al via la mostra degli artisti Jake & Dinos Chapman a Pietrasanta: "The Blind Leading the Dead"

Un salto nel clima fervido della Londra anni ’90, quando il dialogo tra le opere di Damien Hirst, la musica brit pop e i romanzi di successo come “Trainspotting“ di Irvine Welsh erano un terreno fertile per la creatività. C’è tutto questo nella mostra “The blind leading the dead” che i fratelli Jake & Dinos Chapman, di origine greca ma cresciuti in Gran Bretagna, inaugureranno di persona oggi alle 18,30 alla galleria The Project Space, in via Sauro 52 a Porta a Lucca. Visitabile fino al 5 novembre, l’evento avrà come protagonisti coloro che sono considerati "l’ultima rivoluzione dell’arte europea", dato che i fratelli Chapman rappresentano l’ala più provocatoria e trasgressiva della cosiddetta “young British art“. Apertura tutti i giorni tranne il lunedì, ore 10-12.30, 17.30-20 e la sera su appuntamento. Info 333-4191734 e www.theprojectspace.it