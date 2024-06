Terrazza della Repubblica. Stesa l’erba sulle aiuole e svolta per piazza Zara

L’erba della Terrazza è più verde (sicuramente più di quella del Belvedere Puccini, che per splendere, il giorno dell’inaugurazione, ha avuto bisogno di una mano di vernice). Ieri infatti una squadra dei giardinieri ha cominciato a stendere il tappeto d’erba sulle aiuole, cariche di essenze mediterranee e giovani palme, che “incorniciano“ la rinnovata Passeggiata di Città Giardino. E sembrerebbe destinata ad arrivare una svolta anche per il tormentato cantiere di piazza Zara, rimasto in sospeso da quando il Comune ha revocato l’incarico alla ditta che si era aggiudicata l’appalto per i lavori.Revoca a cui la ditta in questione si era opposta. Ma tra le parti, già nei prossimi giorni, dovrebbe essere formalizzato un accordo. Chiusa la pratica i lavori ripartiranno, ad opera della ditta che nella gara si era qualificata seconda, e proseguiranno anche durante l’estate.