Tenzone Aurea: Il Ponte di Forte dei Marmi tra le Migliori Contrade

Prestigioso ottavo posto per la contrada il Ponte alla 41° edizione della Tenzone Aurea, massima serie del Campionato sbandieratori e musici. Due giorni intensi di gare hanno permesso alla Contrada Il Ponte di ottenere questo meritato posto nella classifica Combinata, andando a migliorarsi notevolmente rispetto allo scorso anno e riuscendo addirittura a qualificarsi con 2 discipline (Singolo e Coppia) alle fasi finali, dopo 2 secondi posti nelle fasi eliminatorie. "Le emozioni e le lacrime viste sui volti di tutto il gruppo di circa sessanta persone, che è partito da Forte dei Marmi verso il Comune di Montagnana – dice il presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini – sono valse ogni fatica fatta per arrivare fino lì e pensare che due ragazzi di poco più di 20 anni sono riusciti ad arrivare nei migliori 8 sbandieratori d’Italia fa ben sperare per il futuro. Paolo de Carli e Michele Carducci hanno infatti ormai raggiunto i vertici nazionali di questo sport, come del resto tutti gli altri musici e sbandieratori del gruppo. La contrada, che per il nostro Comune è un fiore all’occhiello, ha dimostrato di essere non soltanto un’associazione, ma anche una grande famiglia in grado di emozionare una comunità intera. Senza creare troppe illusioni non nascondo che dopo questa due giorni, penso che sarebbe bellissimo poter ospitare, prima o poi, i campionati nel nostro Comune, sperando che possa essere un modo per accendere i riflettori su questo bellissimo mondo".