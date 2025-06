Tempo di musical: "From Chicago to Broadway"

"From Chicago To Broadway"... passando da Massarosa. E dal teatro Vittoria Manzoni; dove, domani, la scuola di musica e d’arte "Spazio Scenico" porta in scena il mondo del musical. Con tutte le sue sfumature.

Due i momenti che caratterizzeranno l’evento. Dalle 19 andrà in scena il laboratorio annuale di Musical Theatre della scuola, con una riduzione del musical Chicago: grande classico tra i titoli di Broadway che trasporterà gli spettatori nella tipica atmosfera dei ruggenti anni Vetri, fra jazz, cabaret, lustrini e paillettes. Dalle 21 invece si alterneranno sul palco una trentina di artisti, tra gli 0 e i 70 anni, tutti studenti di "Spazio Scenico", che proporranno una selezione dei brani più celebri di un mondo musicale che ha incantato generazioni, dai classici Disney a Grease, da Memory a Cabaret. La direzione artistica è di Susanna Pellegrini e Manuela Bollani.

Lo spettacolo nasce come frutto del lavoro costante della scuola, con sede nel quartiere Bicchio, a Viareggio, che in soli due anni dalla sua apertura ha saputo creare una solida realtà artistica e umana sotto la guida dell’ideatrice Susanna Pellegrini. Un esordio da bambina sul palcoscenico della Canzonetta, poi la ribalta tv (con "Operazione trionfo") e un lungo percorso di studio dell’arte dello spettacolo. Dopo aver girato l’Italia con musical di successo, come cantante, ballerina e attrice, Pellegrini si è stabilita a Milano, dove, con una laurea di canto moderno all’università di Cambridge, si è dedicata all’insegnamento. Poi il ritorno a Viareggio, per trasferire questa passione ad allievi di tutte le età.

I biglietti per lo spettacolo sono già in vendita alla scuola Spazio Scenico (in via Aurelia Sud 444). Per informazioni 347-7828117.