Integratori e fermenti. Le richieste in farmacia da maggio a settembre

Estate: svago, relax, mare, sport all’aperto sulla spiaggia, in una sola parola vacanze, ma senza dimenticare il benessere e senza mettere a rischio la salute con atteggiamenti e abitudini che possono favorire disidratazione e colpi di calore. Nutrizionisti, dietisti, specialisti dell’alimentazione, medici di famiglia diventano interlocutori di riferimento per affrontare in modo adeguato le alte temperature. Alcune volte è sufficiente un consiglio, un’indicazione per affrontare il caldo di queste giorni in cui undici regioni hanno già registrato il bollino rosso, prima ancora dell’arrivo astrologico della stagione estiva. E per un consiglio diventa importante il ruolo delle farmacie, che rappresentano tra i punti di riferimento per la nostra salute e il nostro benessere. Farmacie che con il passare degli anni sono diventate sempre più all’avanguardia, come lo sono le farmacie comunali di Viareggio, presidi sanitari, punti di riferimento per i cittadini e per i turisti che scelgono Viareggio e la Versilia per le vacanze estive.

Quali prodotti sono in prima fila per affrontare il caldo record? "D’estate aumenta la richiesta degli integratori salini, perché la sudorazione elevata richiede una sorta di bilanciamento perché si perdono i liquidi", spiega Elena Soave, direttrice dal 2023 della farmacia comunale Marco Polo, nell’omonimo quartiere che d’estate aumenta i residenti per la presenza delle seconde case.

Cosa chiedono i vostri clienti? "La richiesta che in estate aumenta riguarda gli integratori: del resto sono i prodotti che ci permettono di stare meglio quando la percentuale del sudore aumenta in modo considerevole. Noi cerchiamo di essere utili ai nostri clienti abituali e ai turisti, consigliando il prodotto più adatto anche in relazione alla fascia di età"

Le fasce fragili sono i bambini e gli anziani. Come gestite in questo caso la richiesta degli integratori? "Cerchiamo soluzioni equilibrate e per quanto riguarda i bambini senza la richiesta del pediatra non diamo alcun prodotto, ci limitiamo ai consigli della nonna. Faccio un esempio: per far bere a un bambino un bicchiere d’acqua in più suggeriamo di aggiungere poche gocce di limone e poco zucchero".

Quali altri prodotti scelgono in estate i clienti? "Un prodotto di cui aumentano le richieste sono i fermenti lattici che sono importanti per il nostro benessere".

Quando scatta l’emergenza estate? "Da maggio a settembre la nostra farmacia risponde a un numero più elevato di richieste".

Quali disagi provocano il troppo sole e il troppo caldo? "Possono provocare eritemi sulla pelle, stanchezza alle gambe. Per ognuna di queste emergenze la farmacia indirizza verso i prodotti migliori e più adatti".

