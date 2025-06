Consorzio di Bonifica. Dal Mubi ai patti d’adozione quante iniziative proposte

Dai patti di adozione alle visite guidate al Museo della Bonifica per arrivare fino alle uscite in DragonBoat: sono tantissime le iniziative organizzate dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord che hanno visto protagonisti bambini e ragazzi delle scuole del territorio. Senza dimenticare, poi, Cronisti in Classe, il progetto de La Nazione di cui il Consorzio è partner e sponsor attraverso Anbi Toscana. Partiamo dalle visite al Museo della Bonifica, il Mubi a Viareggio. Nato intorno all’anno 2000, il Museo raccoglie una serie di manufatti e attrezzature storiche, utilizzate fin dai primi anni del ‘900 per bonificare grandi porzioni di territori in precedenza allagati. La visita al museo consente di fare un vero viaggio nel tempo dalla fine dell’800 fino ai tempi più moderni, per comprendere l’evoluzione della tecnologia nel campo dell’idraulica al servizio di territori che da paludosi sono divenuti abitabili.

Un’iniziativa che ha coinvolto 200 alunni di cinque diversi istituti: scuola media Malaspina di Massa, istituto comprensivo Lucca 5 (Ponte a Moriano), liceo classico di Viareggio, scuola Viani di Viareggio, istituto Ungaretti di San Concordio. Cinque i Patti di Adozione celebrati nel corso dell’anno. Un progetto che punta ad andare oltre alle lezioni in classe per portare i ragazzi ‘sul campo’, assieme agli esperti, i tecnici del Consorzio di Bonifica, le associazioni di volontariato che contribuiscono a monitorare i corsi d’acqua e a rimuovere i rifiuti, le imprese agricole che sono i custodi del territorio e collaborano con il Consorzio su diversi progetti di gestione del reticolo idraulico. Il Patto di Adozione mette tutti insieme per aumentare il presidio sui corsi d’acqua che viene ‘adottato’. Sono stati coinvolti circa 230 studenti. A termine della scorsa edizione del progetto didattico, nel corso del 2024 sono state poi organizzate diverse uscite in Dragon Boat al Lago di Massaciuccoli a cura e in collaborazione con Canoa Kayak Versilia: un momento divertente ed educativo che ha coinvolto 116 studenti di IC Massa 3 di Marina di Massa, liceo scientifico sportivo Fermi di Lucca, Istituto comprensivo Fossa Gentili di Carrara e Istituto comprensivo di Coreglia.

Infine, in collaborazione con Anbi Toscana, il Consorzio di Bonifica toscana Nord ha partecipato come partner al progetto Cronisti in Classe della Nazione: i tecnici hanno partecipato a lezioni in classe che sono diventate poi articoli pubblicati sui giornali. Quattro le classi premiate dal Consorzio di Bonifica a Lucca, Massa Carrara e in Versilia.