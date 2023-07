Telefoni muti da un mese A Solaio monta la protesta Colpa di un cavo tranciato

Venticinque giorni con il telefono fisso fuori uso. Il che è già tanto, come disagio, se non ci fosse anche l’aggravante che siamo in collina e il segnale per i cellulari è debolissimo. Un incubo che sembra non avere fine quello che stanno vivendo gli abitanti di Borgo Solaio, zona che sovrasta la storica Casa del popolo, i quali si sentono isolati dal mondo per colpe non loro. Il “fattaccio“ è avvenuto infatti in un cantiere privato, dove la ditta incaricata di lavori per conto di Enel ha inavvertitamente danneggiato un cavo della Telecom ammutolendo i telefoni di decine di famiglie e impedendo anche l’accesso a internet.

Per fortuna da quelle parti la goliardia abbonda. In un post provocatorio pubblicato sui social, si annuncia per la mezzanotte di stasera una festa per celebrare l’"avvento", con i 25 giorni accostati al 25 dicembre. "Al momento dell’accensione della linea telefonica – scrivono – festeggeremo alla presenza di giunta e consiglio comunale, che ringraziamo per la loro vicinanza. Ci saranno anche musici e sbandieratori per allietare la serata, i rappresentanti delle aziende di telecomunicazione che con la loro celerità hanno reso possibile l’evento. Vista l’importanza dell’avvento verrà celebrata una messa dalle più alte cariche ecclesiastiche, e la nottata verrà chiusa con un grandioso spettacolo pirotecnico".

Provocazione a parte, la rabbia comunque resta e riguarda anche le attività commerciali oltre alle fasce più deboli della popolazione come i tanti anziani privi di un cellulare. Contattato dal nostro giornale, il gestore telefonico che per poter intervenire è necessario accedere a un’area privata e che pertanto Tim è in attesa dei necessari permessi. Del caso se ne sta occupando anche l’assessore ai lavori Matteo Marcucci. "Ho subito raccolto la segnalazione dei cittadini – spiega – e ho quindi contattato la ditta che ha fatto gli scavi nel cantiere privato per il potenziamento della linea elettrica per conto di Enel. Si presume che siano stati intaccati i cavi Telecom. Pur non trattandosi di un’opera pubblica, abbiamo sollecitato Enel e Telecom affinché vengano fatte delle verifiche in merito al guasto. Lunedì (domani, ndr) torneremo alla carica, di più non possiamo fare. Capisco il disagio: siamo vicini agli abitanti".

Daniele Masseglia