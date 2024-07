Telecamere ’intelligenti’ in centro: "Uno strumento per la sicurezza"

Ci saranno ’occhi’ super tecnologici a vigilare sulla sicurezza in centro. Sono infatti in fase di installazione tre telecamere super performanti realizzate da una ditta tedesca e uniche nel loro genere, permettendo una nitidezza assoluta anche in fase di zoom utile all’identificazione di ogni singolo soggetto ripreso. L’amministrazione ha messo in campo circa 45mila euro per l’acquisto dei tre sistemi di video sorveglianza che saranno montati a Palazzo Quartieri così da riprendere la via Carducci, al pontile (in modo da sorvegliare il lungomare) e all’angolo tra via Spinetti e via Carducci (così da monitorare via Mazzini e piazza Garibaldi). La tecnologia Multifocal System Panomera, brevettata dalla ditta Dallmeier Italia Srl che ha presentato la proposta all’amministrazione comunale, prevede un sistema di sensori multifocali innovativi che consentono l’acquisizione di immagini ed il relativo ingrandimento con altissima qualità e definizione. In sostanza offre una visione globale della scena inquadrata e, allo stesso tempo, una visione particolareggiata dei migliori dettagli anche a grandi distanza: tutte le aree dell’intera ripresa sono simultaneamente visualizzate alla massima risoluzione, indipendentemente su quale parte dell’area sorvegliata l’operatore si concentri.

"Si tratta di un brevetto in esclusiva - spiega il comandante della polizia municipale Andrea D’Uva – di telecamere che hanno fino a 8 punti di messa a fuoco e consentono, anche su lunghe distanze, di mantenere una qualità dell’immagine elevata anche in caso di zoom, catturando le immagini daq varie prospettive. La videosorveglianza in ambito urbano rappresenta un sistema che contribuisce in modo sostanziale al sistema più generale della sicurezza integrata ma queste sono adattissime alla sorveglianza di zone ad alta densità di persone, tanto che in Germania vengono installate in strade, piazze o aeroporti per l’identificazione dei soggetti e si sono rivelate utilissime in caso di indagini di polizia giudiziaria o per la ricera di soggetti possibili autori di furti o altri reati. Infatti anche su una distanza di 800metri-1 chilometro garantiscono l’ottima resa dell’immagine. A marzo abbiamo fatto una sperimentazione con l’installazione temporanea di una di queste telecamere a Palazzo Quartieri e la prova ha dato risultati soddisfacenti, tanto da convincere l’amministrazione comunale a mettere in campo un investimento che innalza il livello di sicurezza e che si traduce in un ottimo strumento in dotazione alle forze dell’ordine".

Francesca Navari