TEDx Forte dei Marmi: Riflettere su un Futuro 'Green' 2024

Per la prima volta in Italia su una spiaggia, si è svolta la prima edizione di TEDx Forte dei Marmi, la conferenza-evento no-profit che mira alla diffusione e allo scambio di idee di valore, e che si è svolta all’Augustus Beach. La conduzione è stata affidata a Claudia Vanni, giornalista e conduttrice di Tgcom24 con Anna Vagli, giornalista e criminologa televisiva. Sulla scia dell’entusiasmo e dell’energia di questo evento inaugurale, il team ha già annunciato il tema della prossima edizione che prosegue nell’esplorazione di temi green che guardano al domani: "Beyond the Horizon, Together for a data driven sustainable tomorrow for climate, fashion, design and yachting". Un’edizione futura che punterà sempre sulla sostenibilità focalizzandosi su due aspetti chiave: la collaborazione e la scienza, cioè la cooperazione e l’adottare approcci data-driven applicabili e misurabili. Con particolare attenzione al clima e ai settori che caratterizzano il territorio, dalla moda alla nautica passando per turismo e design. Da sempre i TEDx ispirano cambiamenti e aprono conversazioni utili sui territori, soprattutto grazie alle importanti community di persone che creano: liberi pensatori, innovatori e sognatori riuniti per condividere nuove visioni sul futuro. E questa prima edizione fortemarmina con è stata da meno, grazie ad un panel di nomi prestigiosi che hanno portato sul palco idee e spunti di grande interesse che nelle prossime settimane verranno resi disponibili online gratuitamente. Già da questa prima edizione TEDx Forte dei Marmi è un evento climate neutral: ha raggiunto la neutralità climatica attraverso il calcolo delle emissioni prodotte, lo sviluppo di piani di riduzione delle emissioni possibili grazie al sostegno a progetti certificati di tutela ambientale.