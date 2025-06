Sottovia, partiti i lavori. Tra un mese lo scavo . La conclusione nel 2027

Via ai lavori di realizzazione del sottopasso di Querceta. Ieri il sindaco Lorenzo Alessandrini ha effettuato un nuovo sopralluogo nel cantiere, assieme all’assessore Michele Silicani e col capocantiere Umberto Tesauro. Dopo la delicata bonifica di questa vecchia area cimiteriale, può dirsi iniziato l’intervento condotto dalla ditta vincitrice dell’appalto, l’associazione temporanea di imprese costituita dalla E.Co.RES di Napoli e dalla Mora Costruzioni di Caserta. Il sottovia rappresenta l’opera più impegnativa mai affrontata dal Comune con 6 milioni e 400.000 euro: sul piano della gestione della mobilità, oltre a garantire che nei due anni di lavori il ponte attuale resti in esercizio evitando congestioni stradali insopportabili per le attività cittadine, la nuova struttura assicurerà una adeguata risposta all’incremento di traffico e disporrà anche di una corsia esclusivamente ciclabile che consentirà un facile transito tra le aree a monte e a valle della ferrovia. Non ultimo, in prospettiva, vi è il vantaggio di una miglioria da conseguirsi dal punto di vista paesaggistico, anche attraverso una riqualificazione a verde che andrà a interessare anche l’attuale via Fonda, l’area della Pantanella e ovviamente lo svincolo della Croce Bianca.

"In questa fase hanno preso avvio gli interventi preventivi di protezione e ulteriore messa in sicurezza della struttura esistente – spiega il sindaco – una fase molto importante e propedeutica all’inizio dello scavo per il monolite, la struttura in cemento armato che verrà spinta sotto i binari. Si sta procedendo all’installazione ad ogni pila delle apparecchiature capaci di verificare passo dopo passo lo stato del cavalcavia con centraline di monitoraggio. Nei prossimi giorni saranno realizzate invece nuove sottofondazioni con micropali per garantire un ulteriore supporto alle pile che sostengono il ponte". Dal prossimo mese, dunque, è previsto l’avvio dello scavo - parallelo al cavalcavia.

Fra.Na.