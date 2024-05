Teatro Pucciniano: quattro operai travolti da materiale di scena

Torre del Lago, 26 maggio 2024 – Una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca è intervenuta per soccorrere quattro operai rimasti bloccati sotto a del materiale di scena che stavano scaricando all'interno del Teatro Pucciniano.

All'arrivo della squadra le vittime erano già state estratte dal personale del teatro. Successivamente sono state portate in ospedale dal personale sanitario.

Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL). I quattro operai stavano scaricando da un camion del materiale in ferro e sarebbero appunto rimasti sotto questo materiale, che - grazie all’aiuto dei colleghi subito accorsi e poi dei Vigili del Fuoco - è stato rimosso.

I quattro uomini sono stati condotti al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia in condizioni che non risultano comunque essere gravi. Intervenuti per 118: automedica e ambulanze della Croce Rossa di Viareggio, della Misericordia di Torre del Lago e della Croce Verde di Viareggio.

Secondo alcuni testimoni "il carico era stato fissato male sul camion del trasportatore”. Due operai sono stati colpiti alla schiena, uno al piede e i sanitari stanno controllando se se lo è fratturato. Comunque, secondo, quanto riferito dai testimoni camminavano tutti e quattro da soli dopo essere stati liberati.

“Sono nostri dipendenti regolarmente assunti - viene spiegato dalla Fondazione Festival Pucciniano - è tutto personale con esperienza che lavora da noi da anni, indossavano le dotazioni antinfortunistiche, scarpe, caschetto e guanti, e avevano ricevuto adeguata formazione sulla sicurezza sul lavoro. Siamo in attesa di notizie dall'ospedale". Allo scarico del materiale di scena c'erano in tutto sei addetti e un responsabile.