Atti osceni. Manca l’ufficiale slitta la denuncia

Si masturbava su una panchina alla fermata del bus in via Pascoli, in pieno centro.

Un rumeno di 54 anni intorno a mezzanotte si è calato i pantaloni esibendo i genitali mentre c’erano ancora tante persone in giro, e stava passando una ragazzina minorenne. Quest’ultima, con prontezza di riflessi, è riuscita a filmare col cellulare l’uomo così incastrandolo, e ha allertato i genitori e il comando di polizia municipale. Una pattuglia è prontamente intervenuta sul posto e ha bloccato lo straniero, che fortunatamente non ha opposto resistenza. Perchè la sua permanenza in loco è durata quasi due ore, tra gli occhi sbigottiti dei presenti. Infatti alla municipale mancava un ufficiale in servizio in quel momento e non era possibile quindi formalizzare la denuncia. Un problema già emerso in consiglio comunale: da gennaio infatti è andato in pensione il vice comandante Giovanni Fontana e quindi attualmente al comando non solo continua a mancare un vice, ma il numero degli ufficiali è calato a 2, nonostante in organico ne siano previsti 3. Morale: i due agenti hanno dovuto attendere l’intervento della volante del commissariato di polizia che è entrata in servizio all’1 di notte e quindi a quel punto i poliziotti alle 1,45 hanno potuto prendere in consegna l’uomo e procedere con l’identificazione e la relativa denuncia da parte dei genitori della ragazzina.