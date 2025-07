Verona sollecita: "Tajani venga anche a S. Anna"

"Leggiamo che il ministro Tajani sarà presente in Versiliana. Attendiamo con fiducia una conferma anche al nostro invito a presenziare alla commemorazione della strage del 12 agosto". Parole ferme e taglienti quelle del sindaco Maurizio Verona che ribadisce quella richiesta già inoltrata più volte in passato al rappresente di Governo, dato che quest’ultimo sarà uno degli ospiti del Caffè, a pochi chilometri di distanza proprio da Sant’Anna. Già lo scorso anno il sindaco aveva invocato la partecipazione di Tajani. Tutto nasce durante la cerimonia di consegna ufficiale, tenutasi a Anversa il 17 e il 18 aprile 2024 quando il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema ha ricevuto il riconoscimento di Marchio del Patrimonio Europeo. Diventando così uno dei cinque siti italiani considerati di particolare valore simbolico e con un ruolo importante nella storia e nella cultura d’Europa e nella costruzione dell’Unione Europea. Per celebrare anche questo riconoscimento importante, che già per la commemorazione del 2024 dell’ottantesimo anniversario della strage di Sant’Anna il sindaco e presidente del Parco nazionale della Pace aveva invitato come oratore ufficiale il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani. Quest’ultimo, a causa di un impegno improrogabile, non aveva potuto partecipare alla cerimonia di Sant’Anna. Oltre un mese e mezzo fa, il 15 maggio, dal Comune di Stazzema è partito il nuovo invito al ministro Tajani ad essere presente come oratore ufficiale dal Sacrario di Sant’Anna il 12 agosto. "Anche quest’anno abbiamo invitato il Ministro Tajani a Sant’Anna per l’anniversario della strage del 12 agosto 1944 – commenta il sindaco Maurizio Verona – è il secondo anno consecutivo che lo interpelliamo e siamo in attesa di una sua conferma. Intanto abbiamo letto sulla stampa locale che il Ministro degli affari esteri Tajani sarà ospite al Caffè della Versiliana il 6 agosto. Anche lo scorso anno aveva partecipato. Bene, ci farebbe piacere che il ministro Tajani onorasse anche le vittime di Sant’Anna con la sua presenza il 12 agosto. Stiamo aspettando da diverse settimane, e purtroppo una sua mancata risposta ci blocca anche nell’invito di altri oratori ufficiali".

Francesca Navari