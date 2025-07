Rotatoria di Motrone, variante per snellire i tempi

Dopo il "sì" della giunta al primo livello di progettazione, necessario per il futuro esproprio di cinque terreni (pari a 2.800 metri quadri), il progetto della nuova rotatoria sull’Aurelia, alle curve di Motrone, segna un altro passaggio importante. Martedì la commissione urbanistica ha dato il via infatti alla variante semplificata, necessaria per snellire i tempi di realizzazione dell’attesa opera, progetto da 900 mila euro (200mila dei quali a carico del Comune) che sarà realizzato da Anas tra Aurelia, via Tremaiola e via Tre Ponti.

"Un’opera che abbiamo sempre voluto – sottolinea l’assessore all’urbanistica Ermanno Sorbo – e che oggi, grazie al contributo fondamentale del vicesindaco Francesca Bresciani in termini di interlocuzione con Anas, e al supporto dell’ufficio lavori pubblici, possiamo concretamente iniziare a mettere a terra. Sul piano urbanistico lo facciamo con lo strumento della variante semplificata al piano operativo, che come da disposizioni della Regione propone un iter più rapido". Come precisato l’architetto del Comune Eugenia Bonatti, la procedura permette di approvare il progetto contestualmente alla variante urbanistica, necessaria per le modifiche sulle tavole degli espropri essendo la nuova soluzione progettuale meno invasiva. Quanto agli espropri, tra l’altro, è in corso il periodo delle osservazioni, di cui finora ne è stata inviata una sola. La rotatoria avrà un raggio di 40 metri e i lavori di Anas saranno seguiti da un archeologo, come chiesto dalla Soprintendenza, e accompagnati dalla relazione idraulica di un geologo per la presenza del vicino fosso della Sparta.

A livello procedurale, infine, il Comune dovrà portare la variante in consiglio entro fine luglio. Decorsi i 30 giorni per l’adozione toccherà allee osservazioni e all’approvazione definitiva, prevista a ottobre.