Viareggio
Teatro in inglese. Il laboratorio per bambini
19 set 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
Teatro in inglese. Il laboratorio per bambini

Novità sul fronte della formazione dei bambini. La biblioteca comunale di Forte dei Marmi propone, a partire dal 7 ottobre, una nuova iniziativa dedicata ai più piccoli: il laboratorio “Play with English”, un percorso che unisce gioco, teatro e musica per favorire l’apprendimento della lingua inglese in modo naturale e divertente.

Il laboratorio sarà condotto da Elisa Rosellini e si rivolge a un massimo di 12 bambini dai 5 ai 10 anni. Ogni incontro offrirà attività creative e interattive che, attraverso il linguaggio teatrale, stimoleranno la curiosità e l’interesse verso l’inglese. Le iscrizioni saranno aperte presso il piano terra di Villa Bertelli, in via Mazzini 200, nei seguenti giorni e orari: martedì 23 settembre dalle 15 alle 17, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 settembre dalle 9 alle 12. Le domande saranno accolte in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Gli incontri si svolgeranno dalle 17 alle 18 secondo il seguente calendario: 7, 14, 21, 28 ottobre; 4, 11, 18, 25 novembre; 2, 9, 16, 23 dicembre.

L’amministrazione comunale valuterà anche la possibilità di prolungare il progetto e sottolinea che "si tratta di una prima esperienza proposta all’interno della Biblioteca e che, qualora si registrasse un numero elevato di richieste, potrà essere valutata l’attivazione di ulteriori edizioni del laboratorio".

