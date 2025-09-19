Teatro in inglese. Il laboratorio per bambini

Novità sul fronte della formazione dei bambini. La biblioteca comunale di Forte dei Marmi propone, a partire dal 7 ottobre, una nuova iniziativa dedicata ai più piccoli: il laboratorio “Play with English”, un percorso che unisce gioco, teatro e musica per favorire l’apprendimento della lingua inglese in modo naturale e divertente.

Il laboratorio sarà condotto da Elisa Rosellini e si rivolge a un massimo di 12 bambini dai 5 ai 10 anni. Ogni incontro offrirà attività creative e interattive che, attraverso il linguaggio teatrale, stimoleranno la curiosità e l’interesse verso l’inglese. Le iscrizioni saranno aperte presso il piano terra di Villa Bertelli, in via Mazzini 200, nei seguenti giorni e orari: martedì 23 settembre dalle 15 alle 17, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 settembre dalle 9 alle 12. Le domande saranno accolte in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Gli incontri si svolgeranno dalle 17 alle 18 secondo il seguente calendario: 7, 14, 21, 28 ottobre; 4, 11, 18, 25 novembre; 2, 9, 16, 23 dicembre.

L’amministrazione comunale valuterà anche la possibilità di prolungare il progetto e sottolinea che "si tratta di una prima esperienza proposta all’interno della Biblioteca e che, qualora si registrasse un numero elevato di richieste, potrà essere valutata l’attivazione di ulteriori edizioni del laboratorio".