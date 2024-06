Teatro estate. Talk e spettacoli. La pineta vive

Si inaugura oggi alle 18 l’undicesima edizione della rassegna ‘Teatro Estate’ organizzato dall’associazione Per un futuro possibile onlus nell’ex bocciodromo della Pineta di Ponente, zona laghetto dei cigni. Dopo il grande successo dell’edizione del decennale, con il ritorno in un’area risanata, per quest’anno il direttore artistico Franco Giorgetti ha allestito un cartellone con una sessantina di appuntamenti pomeridiani e serali. Il giovedì pomeriggio alle 18,15 ci saranno gli incontri con autori, medici e psicologi, critici a ingresso libero. Le serate di mercoledì, venerdì, sabato e domenica alle 21,15 saranno invece quelle degli spettacoli che spazieranno dal teatro, con commedie presentate da compagnie provenienti da tutta la Toscana, balletto, corali, cover band e molto altro. Il ricavato verrà come sempre devoluto in beneficenza. La rassegna è patrocinata da Comune di Viareggio, Fondazione Carnevale, Confesercenti e Cesvot. "Ancora una volta – dice Giorgetti – grazie alla fondamentale collaborazione dell’amministrazione comunale, pensiamo di avere allestito una rassegna che possa interessare un pubblico variegato di viareggini e turisti. Un grazie ai volontari della nostra associazione che da mesi lavorano, con il supporto di Sea, per ripulire la zona". Informazioni sulla pagina Facebook ‘Teatro estate in Pineta di Ponente’. I primi appuntamenti pomeridiani saranno con Iacopo Gori (domani) e Devid Bracaloni (giovedì 13). Spettacoli mercoledì 12 Compagnia teatroRes9; venerdì 14 Associazione K-Antares; sabato 15 compagnia Filodrammatica; domenica 16 Scuola di canto Susanna Altemura.

G.A.