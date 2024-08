Teatro e tempo digitale. La mimica dei Dekru in “Virtual Reality“

Uno show di virtuosismo corporeo, un’indagine umoristica suggestiva e dinamica sul rapporto tra corporeo e digitale e sull’influenza che i moderni media hanno sulle nostre vite. È quello che il quartetto Dekru porterà in scena stasera alle 22 nel Giardino Barsanti del Chiostro di Sant’Agostino per la “Versiliana Contemporary Theatre“ con “Virtual Reality. Teatro fisico per tempi digitali“ scritto e diretto da Liubov Cherepakhina con Mykyta Cherepakhin, Viktor Chuksin, Inna Turik, Bohdan Svarnyk. Uno spettacolo che senza l’utilizzo di parole, di attrezzi e di scenografia, riesce a restituire i dettagli concreti ed emotivi delle situazioni esposte grazie alla capacità mimetica e a una flessibilità plastica di corpi che diventano qualsiasi cosa voglia la fantasia dei quattro artisti in scena.