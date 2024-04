Teatro e giovani: "Sirio Festival". Si alza il sipario

Da oggi fino a domenica il Gran Teatro Giacomo Puccini accoglie giovani attori da Trento, Torino e Napoli per il primo festival nazionale a cura di Teatro Res 9 (foto). Tre compagnie selezionate da tutta Italia, sei spettacoli, tre giorni di rappresentazioni teatrali, workshop e confronti: è il Sirio Festival 2024, il primo curato dalla compagnia viareggina Teatro Res 9 con la UILT Toscana, la Città di Viareggio e la Fondazione Festival Pucciniano. Il Festival nasce dal desiderio di riunire tre delle voci più interessanti del panorama teatrale giovanile nazionale per creare un ambiente di scambio in cui attori e registi conoscano e facciano conoscere concezioni diverse di teatro per arricchire la creatività propria e altrui con nuove sfumature. Sul palco attori dai 14 ai 30 anni dal Nord al Sud Italia. Il cartellone all’Auditorium Enrico Caruso propone teatro civile, riflessioni sull’uomo e sui problemi della contemporaneità, commedie e momenti di spensieratezza. Inagura il Festival la compagnia di Torino Magarìa oggi alle 15:30 con Detox, una rappresentazione onirica e suggestiva sulla distruzione del pianeta e sulla disgregazione delle società liberamente ispirata a Il sogno di un uomo ridicolo di Dostoevskij. Alle 21:15 “Orizzonte“ della compagnia napoletana Io Non Ti Conosco, una pièce sui sogni, le speranze e le disillusioni di tre fratelli in viaggio verso ’America nel 1950.