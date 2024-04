Teatro d’autore. Ecco i ‘Ciarlatani‘ di Silvio Orlando

La stagione promossa e organizzata dalla Fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini e realizzata con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus torna protagonista al Teatro Comunale “Cesare Galeotti”, e registra ancora una volta il tutto esaurito. I biglietti per lo spettacolo “Ciarlatani” con Silvio Orlando (nella foto) in scena domani alle 21 sono esauriti da mesi grazie anche al forte incremento di abbonamenti saliti a quota 392, un record che la Fondazione ha stabilito per questa stagione. Sul palco una commedia satirica sul mondo del cinema e del teatro del drammaturgo madrileno Pablo Remón, che firma anche la regia, “Ciarlatani, ironizza sulla ricerca del successo con una narrazione principalmente teatrale, ma con un’aspirazione romanzesca e cinematografica.

In scena al fianco di Silvio Orlando sulle tavole del Teatro Comunale sono presenti Francesca Botti, Francesco Brandi e Blu Yoshimi. "Con Ciarlatani voglio farvi sapere che si può sorridere dei nostri fallimenti", spiega Orlando nel presentare la commedia che racconta la storia di due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro.

Il prossimo spettacolo in scena al Teatro Comunale sarà “Non è vero ma ci credo” con Enzo Decaro. Anche i biglietti di questo spettacolo sono esauriti, ma la biglietteria sarà aperta per la vendita dei biglietti degli spettacoli del 45° Festival La Versiliana con il seguente orario: oggi 17-19; domani 17- 21,15 e 16 aprile 17-19; 17 aprile 17-21. Info su www.versilianafestival.it.