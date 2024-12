Teatro comunale. Parigi, il can can e la Belle Epoque

Un affresco della Parigi della Belle Époque, tra sfrenati can can, ritmate pole e vorticosi valzer, proprio come quelli che intrattenevano i nobili e borghesi nella Gaîté Parisienne, quello che salirà sul palco del Teatro Comunale "Cesare Galeotti" di Pietrasanta, mercoledì alle 21, nel cartellone proposto dalla Fondazione La Versiliana. Un balletto, in un atto, con le scene firmate da Francesco Palma, le coreografie di Fredy Franzutti sulle note di Jacques Offenbach, che compose i brani proprio dedicandoli alla Parigi del XIX secolo, prodotto dal Balletto del Sud (nella foto) compagnia diretta dallo stesso Franzutti e che vanta un vasto repertorio di 47 produzioni e tournée in Italia e all’estero, che presenterà, tra un passo di valzer e can can, scene a trasformazione, costumi ricostruttivi dell’epoca, ricreando la cultura, la mondanità e la creatività della Belle Époque. Di una società impaziente del nuovo secolo in arrivo, con le invenzioni meccaniche, esposizioni universali, elettricità che hanno caratterizzato un periodo che apriva ad una libertà dei costumi e all’ottimismo di una società in progresso, associando l’ammiccante sensualità delle spigliate Cancaneuses al concetto di emancipazione e all’ottimismo della collettività.

Per questo titolo, presentato fuori abbonamento, i biglietti sono disponibili su TicketOne e presso la biglietteria del teatro, aperta nei due giorni precedenti e il giorno stesso di ogni spettacolo, dalle 17 alle 19. Per le scuole di danza del territorio, la Fondazione Versiliana ha previsto una promozione speciale con biglietti a prezzo scontato.