Teatro comunale Italia Nostra vuole a ogni costo il Politeama

Lo studio di Cityo indica il costo del recupero del Politeama in 12-20 milioni, e la magigor convenienza nell’abbattimento e ricostruzione? Non importa. Per Italia Nostra "porre l’alternativa tra Eden e Politeama, come teatro, resta per noi incomprensibile, a meno che perizie ingegneristiche accurate non documentino la possibilità di un paragone in termini di costi-benefici. L’Eden, negli ultimi anni solo cinema, seppur importantissimo, non risulterebbe avere i requisiti di completezza, né quanto a palcoscenico e servizi retrostanti né in base alle norme antincendio, antinfortunistiche, antisismiche. Ricordiamo l’art. 15, comma 3 del D. Lgs. 812008 sulla riduzione minima dei rischi; e ricordiamo la difficoltà di montare, all’Eden, ponteggi e quindi carichi sospesi, essendovi, per le informazioni di cui disponiamo, una profondità e un’altezza insufficienti. Al contrario il Politeama, con i suoi 840 posti, la semplicità con cui si possono realizzare le messe a norma (sic; ndr) rappresenta il must in tutta l’area geografica provinciale".