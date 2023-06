Tanti vip sono con Matteo. Decine di videomessaggi inviati da attori e calciatori

Forte dei Marmi (Lucca), 30 giugno 2023 - "Ciao Matteo sono io il tuo primo fan". Il video messaggio è arrivato nientemeno che dal bomber della Juventus Federico Chiesa che ha voluto far sentire la sua vicinanza a Matteo, il 16enne che ha commosso Forte dei Marmi per la sua grande forza nell’affrontare quello che sarà un lungo ricovero al Santa Chiara di Pisa per sottoporsi al ciclo di terapie. La storia dello studente dell’istituto per geometri ha mobilitato anche i personaggi famosi: solo una settimana fa Matteo è stato scaraventato in un’altra dimensione, lontano dai giochi in spiaggia, dalle partite di pallone e dalle passeggiate in centro con i coetanei. Quel verdetto medico, crudo e inatteso, ha unito lui, mamma e papà in una battaglia da vincere a tutti i costi, tra flebo, distanze di ambienti sterili e tempi morti da riempire. Gli amici hanno mosso mari e monti per non far sentire mai solo Matteo, con messaggi quotidiani in chat e mercoledì scorso allo stadio Buon Riposo di Pozzi, il gruppo de Il Ponte, di cui il ragazzo fa parte, ha organizzato un piccolo presidio in campo prima del torneo esponendo striscioni con su scritto "Ti aspettiamo al bagno Sandra, fai presto", "Forza Pallozzz ti vogliamo bene!!!".

Ma sono decine e decine i video che giovanissimi, conoscenti, persone comuni hanno fatto per salutare il ragazzo e che ogni giorno – grazie ad una precisa organizzazione messa in atto da alcuni genitori – vengono inviati per debellare quella che può essere la sofferenza più grande di chi si trova in corsia nel bel mezzo della gioventù e dell’estate: la solitudine. La corsa di tanti volti noti dello spettacolo e dello sport per partecipare a questa sorta di abbraccio virtuale è eclatante e commovente assieme: oltre a Federico Chiesa hanno già registrato il proprio saluto le ex glorie del Milan Chicco Evani e Roberto Mussi, ma pure il regista e attore Leonardo Pieraccioni, il comico Giorgio Panariello e nomi d’eccellenza del pallone come Demetrio Albertini, Massimiliano Allegri, Alberto Gilardino e Alessio Romagnoli. E gli amici – preziosi angeli custodi di Matteo – non demordono e sono ogni giorno impegnati a intercettare ulteriori nomi da coinvolgere.