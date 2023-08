Tajani ospite in Versiliana Tassa sugli extraprofitti, apertura dal vicepremier

Grande attesa ieri pomeriggio per l’incontro al "Caffè della Versiliana" che ha visto protagonista il vicepremier e ministro degli esterni Antonio Tajani. Nei giorni scorsi, il presidente di Forza Italia aveva bacchettato la premier Giorgia Meloni in merito alla proposta di tassazione sugli extraprofitti delle banche per venire incontro ai correntisti strozzati dal caro mutui.

A latere dell’incontro, Tajani ha parzialmente corretto il tiro. "Noi riteniamo giusto chiedere alle banche un sostegno in vista anche del bilancio dello Stato – ha detto – però bisogna fare in modo che questo sostegno sia ben realizzato. Noi pensiamo che si debbano escludere dalla tassa sugli extraprofitti le banche di territorio, le banche più piccole, le banche di credito cooperativo, le banche popolari". Una ’tutela’ pensata per garantire i piccoli risparmiatori: "Diciamo questo – ha spiegato il vicepremier – perché gravare di altre tasse questi istituti rischierebbe di mettere in difficoltà anche i consumatori, i clienti e i soci delle banche del territorio". Non solo: "Bisogna "fare in modo che la tassa sugli extraprofitti possa essere deducibile e confermare che è una tantum".

"Per questo presenteremo degli emendamenti in Parlamento – ha concluso – e credo che si possa trovare un’intesa, perché riteniamo che una norma scritta bene possa aiutare famiglie, imprese, consumatori e piccoli azionisti e non mettere in difficoltà il sistema".

RedViar