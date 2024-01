Tagliata la linea bus con Pisa: "La scelta provocherà disagi"

Dall’8 gennaio verrà eliminata la linea E 25 da parte di Autolinee Toscane, ovvero la tratta che fa Viareggio-Pisa, Pisa-Viareggio. "Questa decisione – dicono l’onorevole Riccardo Zucconi, segretario di presidenza Camera dei Deputati e Christian Marcucci, responsabile provinciale trasporti di Fratelli d’Italia – porterà grandi disagi a tutti: pendolari, studenti e lavoratori. Sarebbe utile ricordare che Pisa è una sede universitaria e che molti studenti versiliesi usano proprio il bus per raggiungerla: com’è possibile che quando è stata fatta la previsione di gara per il servizio dei trasporti pubblici, una linea così importante non sia stata presa in considerazione? Anzi, si è addirittura deciso di eliminarla del tutto. A quanto dichiara la Regione, sembrerebbe che garantiranno, ma solo per gli studenti, la tratta Migliarino-Pisa e viceversa, ma non cambia la problematica per chi deve partire da Viareggio. Sarà nostra premura che tutto torni allo stato originale e per questo terremo sotto controllo la situazione".