Superlotto fortunato. Vinti oltre 30 mila euro

Con una semplice schedina da pochi euro si è portato a casa una bella vincita: 31.500 euro al SuperEnalotto. La giocata fortunata è stata fatta all’edicola ricevitoria tabaccheria La Coccinella in via Carducci. Nella giornata di sabato il cliente, probabilmente un residente della zona (visto che in questo periodo non ci sono molti turisti) ha acquistato una schedina del Superenalotto e ha realizzato 4 punto facendo registrare una vincita di 300 euro. Che poi è stata moltiplicata per 100 perché ha indovinato anche il numero Superstar 69 mettendo a segno una vincita complessiva di 31.500 euro. "E’ la dimostrazione – ha detto il titolare della ricevitoria Piero Pangrani – che anche giocando poco e in modo responsabile, si possono ottenere delle belle vincite".

Fra l’altro la Coccinella porta veramente fortuna agli scommettitori abituali e di passaggio, perché pochi giorni fa un cliente ha vinto 2.600 euro con il Superstar 13 realizzando 3 punti e un altro ne ha vinti 1.700 con il Superstar 17 sempre realizzando tre punti. Che dire? Di questi tempi e sotto le feste, sono soldi che fanno comodo.