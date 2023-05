Super yacht da favola Ritorna il Maltese Falcon

VIAREGGIO

A fine mese il Maltese Falcon, l’iconico tre alberi Perini risplenderà nuovamente sulle rotte delle crociere extra lusso, mantenendo il primato di nave a vela (e a motore) ammiraglia della flotta Perini con i suoi 88 metri “fuori tutto”. Il refit, cioè la sua riqualificazione e l’aggiornamento è stato eseguito dalla Lusben nello scalo livornese, ed ha compreso manutenzione dei sistemi di bordo, generatori, motori principali, eliche, sistema di movimentazione degli alberi. Ha richiesto un altrettanto importante impegno anche la pitturazione nel suo distintivo “Blu Perini”. In coperta è stato poi sostituito il teak mentre gli interni sono stati rinnovati nella zona notte, ancora più accogliente, elegante e confortevole, insieme a una cucina riccamente attrezzata. Il risultato è stato un miglioramento estetico e di comfort, con rendimenti ottimi e cura dell’ambiente, riduzione di consumi ed emissioni. Il Maltese Falcon ha segnato una rivoluzione nella tecnologia della navigazione a vela, per il suo sistema Falcon Rig. Grazie a questa innovazione ha navigato in sicurezza e maestosa efficienza i mari del mondo, raggiungendo i 25 nodi di velocità. Ha vinto ben 11 tra i più importantipremi internazionali. Le sue caratteristiche sono: lunghezza 88 metri, larghezza massima 12,60; sei cabine per 12 ospiti; 19 persone di equipaggio; costruzione in acciaio con sovrastrutture in alluminio; pescaggio minimo 6 metri e massimo 11 metri; 2 motori Deutz da 1.499 kw. cadauno; velocità massima 16 nodi in continuità; raggio di navigazione 4.000 miglia; superficie velica 2.400 metri quadri; massime qualifiche e certificazioni internazionali. Fu varato nel cantiere Perini Istanbul YIldiz Gemi nel 2006, e consegnato al suo armatore Tom Perkins, il magnate californiano della Hewlett Packard Computers. Si racconta che Tom abbia sborsato 150 milioni di dollari. La meraviglia della barca è la caratteristica speciale dei tre alberi in carbonio che seguono la direzione del vento, girando a favore delle grandi vele quadrangolari. Il superbo sailing yacht quando riesce a spingere al massimo le sue 1.240 tonnellate è impressionante. Scivola via tagliando le onde come una barca da regata infinitamente più piccola. Chi scrive partecipò a una prova in mare molto dura da La Spezia a Viareggio e ritorno, con vento assai sostenuto da sud. Il giovane comandante australiano e il suo equipaggio dimostrarono, al grido di “go ahead” (andare avanti), i pregi del Maltese: eccezionali. Ne convennero l’ospite d’onore Andrea Bocelli, Fabio Perini e Tom Perkins.

Walter Strata