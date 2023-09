Suona la prima campanella Via ai lavori nelle scuole Ripristinati i vecchi spazi

La prima campanella sta per suonare. E per riaprire le scuole nelle migliori condizioni, l’amministrazione ha predisposto una serie di piccoli interventi (sollecitati dalle direzioni scolastiche) da portare a termine nei prossimi giorni. "Abbiamo affidato dei lavori che permetteranno di ottimizzare gli spazi e rendere più accoglienti alcune aule e zone comuni – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali – e che saranno completati prima del rientro dei ragazzi".

Nello specifico, alla scuola elementare di Pieve a Elici era stata abbattuta una parete divisoria tra due aule per creare un unico vano di dimensioni maggiori: si era nel pieno della pandemia di Covìd e l’intervento si era reso necessario per garantire il corretto distanziamento tra gli alunni, mentre un classe era stata trasferita nello spazio adibito a refettorio. Terminata l’emergenza e ripristinato il regolare servizio mensa, l’intervento permette il ripristino dell’uso del refettorio e il ritorno della classe nell’aula originaria, dove verrà dunque realizzata una nuova parete in cartongesso insonorizzata. Per gli stessi motivi, alla scuola dell’infanzia di Piano del Quercione era stata delimitata una porzione del salone principale con pareti di cartongesso: il salone sarà riportato al suo utilizzo originario. Intervento anche alla scuola dell’infanzia di Bozzano, che ha partecipato a progetti Pon finalizzati all’acquisto di nuovi arredi per la realizzazione di una nuova aula nel magazzino esistente, da adibire ad attività didattiche mirate: per farlo, si rende necessario delimitare una porzione della mensa con una parete di cartongesso e una porta. Sempre in merito a progetti Pon e alla fornitura di arredi finalizzati alla realizzazione di aule tematiche in altre scuole dell’infanzia, si è reso necessario effettuare ripristini murari di tinteggiatura all’interno delle aule da allestire. Infine, alla scuola media di Piano di Conca, è in fase di realizzazione una nuova porta a servizio della biblioteca.