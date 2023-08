Sul palco un altro big della danza Sotto le stelle il balletto di Bernal

Il 44esimo Festival La Versiliana accoglie una delle più grandi stelle mondiali della danza, confermandosi anche per questa edizione quale palcoscenico prediletto dalle più importanti compagnie e danzatori delmondo. Sul palcoscenico e palcoscenico del festival per la serata di oggi alle 21.30 al Teatro La Versiliana si esibisce il più importante e celebre ballerino spagnolo Sergio Bernal, star acclamata e osannata dalla critica considerato il Re del Flamenco con lo spettacolo in “A Night with Sergio Bernal”. L’etoile del balletto nazionale di Spagna porta in scena alla Versiliana uno spettacolo affascinante ispirato alla cultura iberica e allo spirito gitano tra vertiginosi assoli e raffinati pas de deux e pas de trois con la direzione artistica di Ricardo Cue.