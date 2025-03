Successo a Viareggio per la Giornata Zero Waste: focus su moda sostenibile

Successo per il convegno che si è svolto ieri al mercato ittico per celebrare la giornata "Zero Waste", che quest’anno aveva come tema "Verso Rifiuti Zero nella moda e nel settore tessile". Un tema che ha messo in evidenza l’impatto ambientale e sociale del settore, promuovendo soluzioni sostenibili.

Soddisfatto ovviamente il sindaco Giorgio Del Ghingaro. "La ‘Giornata internazionale rifiuti zero’ si è svolta non a caso a Viareggio – esordisce il primo cittadino –. In quest’ultimo anno, infatti abbiamo realizzato una serie di iniziative che riguardano il mare, in particolare tutto il tema della riduzione delle micro-plastiche e tutti i temi della sostenibilità. Sono tanti anni che ormai insistiamo sulla strategia rifiuti zero, basata sul riuso, sul riciclo, sul riutilizzo, ma basata soprattutto su un’altra ‘R‘ importante, che è la ‘R’ della responsabilità, che devono avere i cittadini prima di tutto e in particolare, naturalmente, le istituzioni".

E sul concetto di responsabilità il sindaco Giorgio Del Ghingaro insiste in modo particolare. "Responsabilità – prosegue infatti il primo cittadino di Viareggio – riguardo a un mondo che deve necessariamente essere rispettoso dell’ambiente, che deve essere eco-sostenibile e che deve essere in grado di produrre delle politiche in grado di avere rispetto dei cittadini. Questo è in buona sostanza il messaggio ‘Rifiuti Zero’. E questo è il messaggio che è passato addirittura sui tavoli dell’Onu, che ha quindi voluto istituire questa giornata particolare. Noi – conclude il primo cittadino di Viareggio – siamo orgogliosi che ‘Zero Waste’ abbia deciso di venire a Viareggio per celebrare questa importante giornata".

A. C.