Studenti padroni delle "lingue". Il "Chini" fa incetta di certificazioni

LIDO DI CAMAIORE

Da 30 anni il liceo ‘Galileo Chini’ prepara i propri studenti per gli esami di certificazione linguistica con percentuali di successo che non sono mai scese sotto il 90% e spesso raggiunto il 100%. Oggi tutti gli studenti del ‘Chini-Michelangelo’ possono sostenere le certificazioni per le lingue studiate.

Per aumentare la consapevolezza dell’importanza di queste prove soprattutto dopo la scuola superiore è stata organizzata una giornata di orientamento a cui hanno partecipato gli studenti dei trienni di linguistico, scienze umane, economico sociale, scientifico e scienze applicate. La mattinata, coordinata dalla professoressa Silvia Giorgetti, reduce dal seminario internazionale per docenti dei Paesi mediterranei svoltosi a Palermo, ha visto l’intervento degli enti certificatori con i quali da anni il ‘Chini-Michelangelo’ collabora: British School Pisa (esami Cambridge), Alliance Française (Delf), istituti Cervantes (Dele) e Goethe.

Gli studenti hanno potuto porre domande ed avere informazioni su esami e sbocchi universitari e lavorativi. Nell’ultimo anno scolastico una cinquantina di studenti del Chini-Michelangelo hanno otteneto una certificazione.

Inglese: Lucia Telara (Ket, A2); Ivan Angelastri, Veronica Antonelli, Elisa Aquini, Jacopo Bernava, Matias Bongiorno, Alice Cantini, Matilde Cappelli, Sara Da Mommio, Sofia Del Dotto, Ambra Di Paola, Soemi Lombardi, Leonardo Lucchesi, Sara Marchetti, Anita Meccheri, Iris Elia Pieroni, Petra Josephine Pietrelli, Giulia Salvini, Aurora Siano, Sean Tarabella, Vittoria Vanni (Pet, B1); Giacomo Alvino, Sara Baldini, Ilaria Barsottelli, Gaia Faraboschi, Giada Di Crescenzo, Martina De Paola, Francesca Ghelarducci, Anna Lazzarini, Ludovica Lorenzoni, Francesca Nonaizzi, Lucrezia Pardini, Ylenia Pescaglini, Marco Porta, Patrick Michal Sarna, Ambra Saviozzi, Beatrice Silvestri, Viola Spagnulo (Fce, B2); Greta D’Amanzo, Viola Tartarelli (Cae, C1).

Spagnolo: Helena Moricono, Emili Poli (A2); Valentina Baldi, Alessia Bernardini, Vanessa Biancucci, Maria Pulacci (B2). Francese: Luisa Braccini (B1).

Tedesco: Luca Garibaldi (B1).

G.A.