Stroncato da un male a 53 anni. Addio a Cesare Pardini, amato da tutti

Nonostante il male che gli era stato diagnosticato lo scorso novembre, il suo sorriso non ha mai smesso di infondere serenità alle tantissime persone che lo conoscevano e gli volevano un gran bene. Chiudendo gli occhi, come ultimo desiderio, nel calore della sua adorata casa in via Salvatori, a Pozzi. Se n’è andato così, a soli 53 anni, Cesare Pardini, lasciando un vuoto enorme tra i familiari e la comunità di Pozzi oltre che nel resto della Versilia. Titolare di una ditta individuale da circa 25 anni, faceva il muratore da tanto tempo e la sua attività lo ha visto impegnato in ogni angolo del territorio, facendolo conoscere e apprezzare ovunque per la sua professionalità.

Appena poteva riusciva inoltre a coniugare l’amore per la sua famiglia e per il lavoro con quello, altrettanto forte e sentito, per la musica. Anche perché è proprio grazie a questa passione che aveva conosciuto la moglie Stefania, straziata dal dolore insieme alle due figlie Alessia e Valentina, che hanno rispettivamente 21 e 25 anni. Cesare, più precisamente, era un componente della filarmonica di Riomagno e suonava sia il clarinetto che il sassofono. Da ragazzo andava spesso in montagna per suonare all’aria aperta e fu a Cardoso che conobbe la sua futura moglie, originaria di quei luoghi. "Era sempre gioioso e festoso – ricordano i familiari – e tutti gli volevano bene. Nonostante la malattia aveva sempre il sorriso. Lo abbiamo riportato a casa perché è quello che voleva. Trascorrere gli ultimi giorni insieme a noi gli ha dato più serenità e tranquillità. Grazie a tutti coloro che ci sono stati vicino". I funerali, a cura de “La Piramide“, si terranno stamani con partenza alle 9,45 dall’abitazione e la messa alle 10 alla chiesa di Pozzi, a cui seguirà la cremazione.

d.m.