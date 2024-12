Strettoia diventa un presepe. Tutto il paese al lavoro per addobbare il borgo

di Maria Nudi

STRETTOIA

Un borgo, Strettoia, si è trasformato in paesaggio natalizio con tutte le componenti del Natale, in piazza l’albero, un grande albero di Natale. In collina invece il Grande Presepe Sotto le Stelle, creazione del consigliere Giacomo Vannucci e degli artigiani Adamo Pierotti e Paolo Bazzichi che questo anno dalla Rocca di Pietrasanta è arrivato a Strettoia grazie all’intuizione della Pro Strettoia, presidente Lorenzo Silicani e del consigliere Massimo Sacchelli. L’intento del Grande Presepe Sotto le Stelle, secondo gli autori, è quello di essere itinerante e quindi trovare ogni anno una casa diversa sul territorio versiliese.

E dato che nella piazza principale di Strettoia è protagonista assoluto l’albero all’uncinetto, la natività è stata collocata in una delle vigne ben visibili del paese grazie alla disponibilità della famiglia Orlandi che ha dato il permesso di installare il presepe nel loro terreno.

La vigna della famiglia Orlandi è ben visibile dal paese e così simbolicamente è vicino a tutta la frazione. Il borgo si è trasformato un un paesaggio natalizio. L’albero di Natale è interamente fatto di mattonelle create all’uncinetto: il progetto è nato a Pasqua da una idea di Emanuela Giandomenici e Cristina Barsaglini.

A lavoro le donne del paese, Bice Ferrari e Elena Luisi, e con l’appoggio della Pro Strettoia, del passaparola, è nato un gruppo di 40 donne che autofinanziandosi hanno prodotto 4.000 mattonelle così da realizzare un albero di sei metri per 2,5 metri di diametro accanto al quale è stata aggiunta una natività e tre enormi pacchi dono sempre realizzati all’incinetto in una fantasia di mille colori. Un impegno collettivo finalizzato a donare ai cittadini un Natale di magia e di gioia con un impatto di sentimenti e di emozioni.

Il presidente di Pro Strettoia Lorenzo Silicani ringrazia il Comune di Pietrasanta per aver fornito la struttura per l’albero di Natale; ringrazia tutti i paesani che hanno creduto nel progetto e hanno contribuito donando la lana o un contributo economico. Dal presidente il grazie particolare al gruppo di donne, una quarantina, che hanno lavorato per realizzare le mattonelle dimostrando che l’arte nasce dal cuore e dalla generosità verso la collettività. Un gruppo di artiste, non solo strettoiesi, che ha lavorato senza sosta e che ha potuto contare sugli uomini del paese che hanno installato l’albero in piazza.

Il contributo di ognuno è stato essenziale e ha dimostrato che l’unione fa la forza. Tutti insieme, si può creare qualcosa di magico e unico. Da Strettoia il paesaggio del magico Natale.