Strade pericolose per il gelo. All’opera lo spargi-sale

Eliminare il più possibile i pericoli lungo le strade collinari, dove in questo periodo l’asfalto e la tenuta dei mezzi in transito sono messi a dura prova dalle basse temperature. È l’obiettivo che da metà dicembre vede l’ufficio tecnico del Comune impegnato nel consueto trattamento antigelo preventivo affidato a una ditta esterna incaricata. In base alle previsioni di temperatura e umidità, verificate ogni giorno dal servizio meteo del Comune, le macchine spargi-sale entrano infatti in azione fino a una volta al giorno, in genere nel tardo pomeriggio, per ridurre il rischio di formazione del ghiaccio sull’asfalto. Massima attenzione ai tratti in ombra o poco esposti al sole come via Casone e via Solaio, via Vitoio, via Capriglia, via Capezzano Monte e via Valdicastello, anche se l’intera rete viaria viene monitorata per eventuali interventi. L’operazione di salatura preventiva potrà essere effettuata, in caso di necessità, anche nelle zone in pianura e su aree pedonali rese insidiose dalla formazione di ghiaccio.