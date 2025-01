Strade bianche usurate. Cantieri per 30mila euro

Oltre 30mila euro di interventi su alcune strade bianche del territorio. A seguito dei sopralluoghi effettuati dagli uffici, sono stati affidati i lavori secondo l’elenco delle situazioni di maggiore criticità che necessitano di manutenzione e rifacimento dei manti di usura. Andando nel dettaglio, nella zona della bonifica di Piano di Conca e Piano di Mommio, gli interventi previsti riguarderanno viabilità con fondo naturale, strade bianche, ossia via del Brentino, nel tratto che va dalla via Bonifica di Ponente fino alla variante che collega la via di Montramitocon l’ingresso dell’autostrada, e la via del Boccella, nel tratto che va dalla via Calagrande verso mare, fino alle abitazioni presenti, che presentano buche e cedimenti in carreggiata. Si interverrà con messa a livello del piano viabile, e successiva ricalibratura del materiale scarificato, ricarica, livellatura e compattazione di materiale arido di cava, composto da stabilizzato misto ghiaia. Altro intervento per un tratto della via Bonifica di Ponente, seppure costituito da fondo asfaltato, presenta cedimenti e lesioni della carreggiata per cui si prevede un intervento di scarifica del manto stradale e successiva ricalibratura del materiale scarificato con mezzi meccanici, ricarica, livellatura e compattazione di materiale arido di cava, composto da stabilizzato misto ghiaia.

"Il piano per la manutenzione a tutti i livelli è sensa sosta – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –. Procediamo per priorità secondo le situazioni più critiche consapevoli che sono molte le necessità ma anche che è massimo l’impegno".