"Strada dissestata. E nessuno fa niente"

"Nonostante in consiglio comunale parli di un bilancio florido, la maggioranza ha votato in blocco contro una nostra mozione per i lavori di ripristino e rifacimento di via Montessori, a Piano di Conca, con la motivazione che non ci sono i fondi per agire. Dove sta la verità?". Il capogruppo della Lega in consiglio comunale Nicola Morelli punta i riflettori sul degrado della strada dissestata della frazione. "I lavori sono urgenti ma non vengono fatti – commenta –; la colpa di tutto questo? Il dissesto finanziario dell’ente. Troppe volte sbandierato e utilizzato, strumentalizzato dalla banda Barsotti in questi oramai quasi tre anni di consiliatura, per celare un immobilismo amministrativo, una miope e inadeguata gestione della cosa pubblica – attacca Morelli –; in queste settimane, più volte l’amministrazione Barsotti ha comunicato l’uscita dal dissesto del Comune. Finalmente, la fine di ogni alibi, basta scuse, basta nascondersi dietro a un dito. La cittadinanza prende atto di quanto accaduto e l’auspicio è che ne faccia tesoro per il prossimo futuro, nella scelta della guida giusta da sostenere. Intanto, lunedì ripartono le scuole e via Montessori rimane un nodo gravoso da sciogliere, un grave e pericoloso problema da affrontare quotidianamente da bambini, genitori e mezzi di trasporto. Urgono risposte – l’appello dei consiglieri della Lega Morelli e Cima –; cosa stiamo aspettando? È ora di svegliarsi, di agire. La scusa del dissesto non c’è più, è ora di fare".