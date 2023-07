Storie inedite di Egisto Malfatti In scena nel giardino di Paolina

È un Egisto Malfatti inedito quello che l’associazione culturale "Cantiere Teatro Viareggio" porterà in scena, il 23 agosto, nel giardino di Villa Paolina, per festeggiare i 109 anni dello chansonnier viareggino. Autore di indimenticabili Canzonette e di canzoni che raccontano un’altra Viareggio: quella fatta di legno asciutto, dei “nomi e nomicchiori“, timida e pure romantica.

La realizzazione dello spettacolo è resa possibile grazie alla collaborazione dell’associazione “Maestro Egisto Malfatti“ che ha fornito alcuni testi inediti dell’artista, rimasti in un cassetto della sua casa di via Garibaldi, che saranno utilizzati, e dunque scoperti, sotto forma di monologhi e scenette dagli attori del Cantiere Teatro. I biglietti sono in prevendita al Burla Bar di via Marco Polo, tutti i giorni dalle 17 alle 20. Per informazioni è possibile contattare Claudio al numero 333-3831514 e Nicola al 329-2936812. I proventi saranno devoluti all’associazione Agape.