Storia del mais e del suo potere nutrizionale

di Ciro Vestita

La storia degli Indiani d’America è molto più complessa di quanto descritto dai film western, spesso, ahimè, unica fonte (popolare)storica. I Sioux di Cavallo Pazzo e Toro Seduto o gli Apache di Tchihende erano solo una minima parte dei nativi, senz’altro i più amati dagli storytelling e dalla filmografia americana; erano popolazioni nomadi, fiere, che vivevano essenzialmente di caccia al bisonte nelle sconfinate praterie del west. Ma accanto a loro esistevano ben 5 tribù stanziali i Cherokee, i Chickasaw, i Choctaw, i Crekk e i Seminole, mai nomadi ma dediti all’agricoltura,con abitudini molto simili agli invasori bianchi. Si illusero, questi poveracci, di non subire le stesse angherie degli Apache e Sioux vista la loro empatia con i nuovi arrivati; ma si sbagliavano. Il governo americano doveva dare terre ai milioni di migranti europei e quindi anche le loro terre furono confiscate dallo Stato Americano e gli abitanti deportati nell’Oklaoma. L’esodo fu quanto di più doloroso potesse accadere a questi disgraziati. Intruppati in lunghe file senza carri e cavalli, donne, anziani, bambini percorsero centinaia di km a piedi percorrendo quella che, con dolore, fu chiamata la “ Pista delle Lacrime”. Arrivati in Oklaoma fortunatamente poterono riprendere la coltivazione in cui erano specializzati, quella del mais. Questo cereale lentamente arrivò anche in Europa, con il nome di granturco, perchè a quei tempi, tutto ciò che arrivava da fuori era turco (anche il tacchino ad es, Turkey). La sua facile coltivazione permise di sostituire il grano in molte regioni, vista che la rendita era nettamente maggiore. Anche il potere nutrizionale di questo cereale è eccezionale tant’è che nel 1905 il medico americano dott. Kellog lo introdusse nel suo Sanatorio a posto della carne; costava infatti un decimo e soprattutto nutriva molto meglio i pazienti del suo Sanatorio. Sua l’invenzione del pop corn, mais cotto in padella e condito con un filo di burro, pasto ideale per i ragazz.